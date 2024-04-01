Кержаков: Не слышал от Аршавина, что он хочет стать тренером. Но у меня тоже так было

«Сложно сказать. Здесь всё зависит от желания. Сейчас с Андреем общаюсь не так часто. Пока я от него не слышал, что он хотел стать тренером. Но у меня тоже так было.



До момента первой лекции в Высшей школе тренеров под руководством Андрея Владимировича Лексакова я тоже слабо себе представлял, что мне захочется быть тренером. Но после этой лекции я понял, что хочу посвятить свою дальнейшую спортивную жизнь тренерской деятельности. Может, так будет и с Андреем. Но у него сейчас хорошая работа и должность — развивать молодёжный спортивный департамент в “Зените”. Это же прекрасно — работать и улучшать качество молодых футболистов, передавать свой опыт», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.