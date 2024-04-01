Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Кубань
Динамо Мх
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Рома
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Салернитана
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Кержаков: Не слышал от Аршавина, что он хочет стать тренером. Но у меня тоже так было

Российский тренер Александр Кержаков ответил на вопрос, видит ли Андрея Аршавина в качестве тренера.

Премьер-лига: таблица и календарь
Кержаков: не слышал от Аршавина, что он хочет стать тренером. Но у меня тоже так было | Источник: Чемпионат.com

«Сложно сказать. Здесь всё зависит от желания. Сейчас с Андреем общаюсь не так часто. Пока я от него не слышал, что он хотел стать тренером. Но у меня тоже так было.

До момента первой лекции в Высшей школе тренеров под руководством Андрея Владимировича Лексакова я тоже слабо себе представлял, что мне захочется быть тренером. Но после этой лекции я понял, что хочу посвятить свою дальнейшую спортивную жизнь тренерской деятельности. Может, так будет и с Андреем. Но у него сейчас хорошая работа и должность — развивать молодёжный спортивный департамент в “Зените”. Это же прекрасно — работать и улучшать качество молодых футболистов, передавать свой опыт», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь