Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.04
Вильярреал
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
1.04
Интер
Эмполи
20
Футбол. Зарубежный
1.04
Лечче
Рома
00
Футбол. Первая лига
1.04
Кубань
Динамо Мх
11
Футбол. Зарубежный
1.04
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
1.04
Сассуоло
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
1.04
Болонья
Салернитана
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
1 апреля, источник: Sport24

Быстров: Я вытащил Карпина на тренерскую деятельность и дотащил до тренера сборной

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров назвал Валерия Карпина сильнейшим тренером в чемпионате России.

Ростов
Россия
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа, он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с “Ахматом”. Ну, кто его вытащил? (улыбается). Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0 — после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — сказал Быстров в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

«Ростов» под руководством Карпина занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура, отставая от четвертой строчки всего на 3 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
«Какая красивая девушка!» Гимнастка Дина Аверина. Фото в купальнике. Восторженная реакция подписчиков
«Иду на свидание. Познакомились при очень необычных обстоятельствах». Мисс Россия Линникова, переехавшая во Францию
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
Фигуристка Елизавета Нугуманова: «Я получила сегодня новое очень красивое вечернее платье. Шикарный образ»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь