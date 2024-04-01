Быстров: Я вытащил Карпина на тренерскую деятельность и дотащил до тренера сборной

«Для меня Карпин — сильнейший тренер в РПЛ. Я его вытащил на тренерскую деятельность. Когда убрали Лаудрупа, он зашел на тренерский мостик, а у нас была игра с “Ахматом”. Ну, кто его вытащил? (улыбается). Не побеждай тогда, его бы тоже выгнали. Забил тогда один, победа 1:0 — после этого поперло. До тренера сборной дотащил его», — сказал Быстров в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».