Экс-гендир «Спартака» Шавло: Отправлять Абаскаля в отставку неправильно и неэффективно

«Я думаю, что никакой отставки не будет, потому что осталось всего два месяца: апрель и май. Отправлять в отставку — это неправильно и неэффективно. Нужно дать возможность доиграть этот чемпионат, потом уже делать выводы. Сейчас если ставить нового тренера, то он пока разберётся… У него будет мало времени. Какой-то эффект может быть, но это спорно. Моё мнение такое, что Абаскалю нужно дать доработать до конца сезона, а по окончании делать выводы», — приводит слова Шавло «Спорт день за днём».