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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Нигматуллин объяснил отсутствие побед у «Локомотива» в весенней части cезона

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин объяснил отсутствие побед у железнодорожников в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Нигматуллин объяснил отсутствие побед у «Локомотива» в весенней части cезона | Источник: Чемпионат.com

«Сейчас проходит смена лидеров, а какие-то игроки выпадают. Отрадно, что “Локомотив” использует своих воспитанников. Надеюсь, победы придут. Команда неважно въехала в рестарт сезона. Но нельзя сказать, что “Локомотив” выглядит из рук вон плохо.

Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня, которые будут доминировать в РПЛ. У “Локомотива” такого нет. Есть игроки высокого уровня, но чего-то не хватает, чтобы показывать игру высокого уровня стабильно и постоянно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во время загрузки произошла ошибка.

После возобновления нынешнего сезона «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

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