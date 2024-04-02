Нигматуллин объяснил отсутствие побед у «Локомотива» в весенней части cезона

«Сейчас проходит смена лидеров, а какие-то игроки выпадают. Отрадно, что “Локомотив” использует своих воспитанников. Надеюсь, победы придут. Команда неважно въехала в рестарт сезона. Но нельзя сказать, что “Локомотив” выглядит из рук вон плохо.



Чтобы бороться за самые высокие места, в команде должен быть симбиоз воспитанников и игроков очень высокого уровня, которые будут доминировать в РПЛ. У “Локомотива” такого нет. Есть игроки высокого уровня, но чего-то не хватает, чтобы показывать игру высокого уровня стабильно и постоянно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.