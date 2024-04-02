Источник: «Спартак» не рассчитывает на Николсона и будет искать ему новый клуб
Московский «Спартак» не рассчитывает на нападающего Шамара Николсона, который сейчас выступает за французский «Клермон» на правах аренды.
Московский «Спартак» не рассчитывает на нападающего Шамара Николсона, который сейчас выступает за французский «Клермон» на правах аренды.
В случае возвращения ямайского нападающего после аренды московский клуб будет искать ему варианты для дальнейшего продолжения карьеры, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, Николсон не вписывается в актуальную стратегию развития красно-белых. Вероятность того, что Шамар останется в «Спартаке» на следующий сезон, крайне мала. Клуб может оставить ямайского форварда лишь в том случае, если по нему не будет достойных предложений.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Николсон провёл 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение Шамара со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2025/2026.