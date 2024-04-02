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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» не рассчитывает на Николсона и будет искать ему новый клуб

Московский «Спартак» не рассчитывает на нападающего Шамара Николсона, который сейчас выступает за французский «Клермон» на правах аренды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: «Спартак» не рассчитывает на Николсона и будет искать ему новый клуб | Источник: Чемпионат.com

В случае возвращения ямайского нападающего после аренды московский клуб будет искать ему варианты для дальнейшего продолжения карьеры, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, Николсон не вписывается в актуальную стратегию развития красно-белых. Вероятность того, что Шамар останется в «Спартаке» на следующий сезон, крайне мала. Клуб может оставить ямайского форварда лишь в том случае, если по нему не будет достойных предложений.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Николсон провёл 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение Шамара со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2025/2026.

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