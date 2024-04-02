Футболист Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес является квалифицированным игроком, его отсутствие в составе команды влияет на реализацию голевых моментов. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

30 марта «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые после зимней паузы не могут победить и забить в трех играх чемпионата России подряд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В паузу первую неделю работали без игроков сборных, конкретно не буду говорить, но трудились, чтобы исправить ситуацию, — сказал Умяров после матча с “Уралом”. — Как видим по игре с “Уралом”, можно сказать, что это получилось, но по забитым мячам нужно еще работать. После возобновления сезона нам в первую очередь не хватает забитых мячей. Достаточно хорошие моменты создаем, которые раньше мы реализовывали, сейчас достаточно тяжелый момент в плане реализации».

«Можно ли связывать низкую реализацию с тем, что нет Квинси Промеса? Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — добавил Умяров.