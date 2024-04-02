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13:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса

Красно-белые после зимней паузы не могут победить и забить в трех играх чемпионата России подряд.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес является квалифицированным игроком, его отсутствие в составе команды влияет на реализацию голевых моментов. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

30 марта «Спартак» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые после зимней паузы не могут победить и забить в трех играх чемпионата России подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В паузу первую неделю работали без игроков сборных, конкретно не буду говорить, но трудились, чтобы исправить ситуацию, — сказал Умяров после матча с “Уралом”. — Как видим по игре с “Уралом”, можно сказать, что это получилось, но по забитым мячам нужно еще работать. После возобновления сезона нам в первую очередь не хватает забитых мячей. Достаточно хорошие моменты создаем, которые раньше мы реализовывали, сейчас достаточно тяжелый момент в плане реализации».

«Можно ли связывать низкую реализацию с тем, что нет Квинси Промеса? Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — добавил Умяров.

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

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