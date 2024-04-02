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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Аленичев: «Спартак» полностью провалил март — с трудом верится, что попадёт в тройку

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно перспектив красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«В “Спартаке” ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас началась эта весна. В марте три игры в РПЛ — ноль голов. “Спартак” с Промесом и без него — два разных “Спартака”. Но “Спартак” приобрёл нападающего за 15 миллионов евро. Это большие деньги для нашего чемпионата. Угальде забивал в контрольных играх, где “Спартак” побеждал 5:0 и 6:0. Угальде должен полезно действовать в официальных играх. А этого, к сожалению, нет. От него требуются забитые мячи, а этого нет.

Сейчас все мысли у болельщиков: “Вот Промеса нет и всё”. Эти мысли нужно выкидывать из головы. У “Спартака” есть футболисты — Саша Соболев, который обязан забывать. Зиньковский, который должен создавать остроту, забивать или отдавать голевые передачи. Этого нет. Март полностью провален.

Я скептически отношусь к тому, что “Спартак” попадёт в тройку. Да, за пятёрку они будут бороться. Учитывая апрельский график, без учёта кубковых матчей с “Зенитом”, то там три дерби — с “Динамо”, ЦСКА и “Локомотивом”. Также два выезда на юг — “Сочи”, который будет биться, чтобы остаться в РПЛ и “Ростов” Карпина, который дома играет агрессивно, интересно и очень мало теряет очков. “Спартак” ждёт очень тяжелый апрель. С трудом верится, что “Спартак” попадёт в тройку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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После 21 тура РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место.

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