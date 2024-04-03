Нигматуллин оценил смену Ивича на Мусаева в «Краснодаре»

«Кардинально ничего не изменилось. Тренера нужно оценивать по результатам, и Мусаев также не смог победить. Многие говорят, что Галицкому не нравился стиль игры Ивича, и это было не импульсивное решение. Выходит, что главное — не победа любой ценой, а чтобы Галицкий получал удовольствие от футбола? Это частная команда, и ему виднее. Мусаев тогда работал неплохо, сейчас вернулся еще с большим опытом. Возможно, теперь будет работать более квалифицированно», — цитирует Нигматуллина Metaratings.