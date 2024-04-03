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01:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нигматуллин оценил смену Ивича на Мусаева в «Краснодаре»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал замену Владимира Ивича на Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» 13 марта объявил об увольнении Ивича. На следующий день команду возглавил Мурад Мусаев, который уже работал с «быками» с 2017 по 2021 годы.

В первом матче под руководством Мусаева «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Кардинально ничего не изменилось. Тренера нужно оценивать по результатам, и Мусаев также не смог победить. Многие говорят, что Галицкому не нравился стиль игры Ивича, и это было не импульсивное решение. Выходит, что главное — не победа любой ценой, а чтобы Галицкий получал удовольствие от футбола? Это частная команда, и ему виднее. Мусаев тогда работал неплохо, сейчас вернулся еще с большим опытом. Возможно, теперь будет работать более квалифицированно», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

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