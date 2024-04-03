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01:16 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна позиция «Спартака» по Зайнутдинову

Московский «Спартак» не заинтересован в полузащитнике турецкого «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Спартак
ЦСКА
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Ранее турецкий сайт Milliyet сообщил о заинтересованности «Спартака» и «Краснодара» в Зайнутдинове. Отмечалось, что клуб планирует продать игрока за 4−5 миллиона евро. По информации источника, в «Спартаке» стараются не рассматривать футболистов старше 25 лет, отдавая приоритет более молодым игрокам. Зайнутдинова нет в шорт-листе «красно-белых».

Футболист с 2020 по 2023 год выступал за ЦСКА. Контракт Зайнутдинова с клубом действителен до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне в активе 26-летнего хавбека 34 матча во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро.

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