Стала известна позиция «Спартака» по Зайнутдинову

Источник: Соцсети

Ранее турецкий сайт Milliyet сообщил о заинтересованности «Спартака» и «Краснодара» в Зайнутдинове. Отмечалось, что клуб планирует продать игрока за 4−5 миллиона евро. По информации источника, в «Спартаке» стараются не рассматривать футболистов старше 25 лет, отдавая приоритет более молодым игрокам. Зайнутдинова нет в шорт-листе «красно-белых».

Футболист с 2020 по 2023 год выступал за ЦСКА. Контракт Зайнутдинова с клубом действителен до 30 июня 2027 года.