Куда пропало волшебство Клаудиньо? Ему наскучило в «Зените»? | Источник: Спорт-Экспресс

Яркое начало

Клаудиньо очаровал болельщиков еще до того, как провел дебютный матч за «Зенит». В Санкт-Петербург бразилец приехал летом 2021 года в статусе нового олимпийского чемпиона и давнего приятеля Малкома. Презентация Клаудиньо прошла красочно: во время нее хавбек удачно примерил на себя образ известного исполнителя The Weeknd и уже тогда привлек внимание поклонников сине-бело-голубых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aY3ZCS0aqpQ" title="Клаудиньо — в «Зените»!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Танцевал бразилец не только во время собственного представления, но и на поле. Уже после нескольких игр Клаудиньо прозвали «магом» и «волшебником» за эффектные финты, зрелищные передачи и голы. В «Зенит» приехал подлинный представитель популярного бразильского движения Joga Bonito, что означает «красивая игра».

Пару сезонов Клаудиньо радовал болельщиков «Зенита», приносил немало пользы и вообще явно играл с желанием. Но к 2023 году бразилец сбавил. Пока не совсем потух, но если в первый сезон Клаудиньо постоянно бегал по полю с огнем в глазах, то в текущем он лишь изредка взрывается и напоминает себя прежнего. О том, что не так давно хавбека называли магом и волшебником, уже многие забыли.

Проседающие показатели

Регресс бразильца подчеркивает и статистика. Клаудиньо сдал по большинству ключевых показателей: этот чемпионат — худший для бразильца и по голам, и по точности ударов, и по перехватам с отборами. При этом число сыгранных матчей за «Зенит» во всех трех сезонах у Клаудиньо примерно одинаковое, так что это сравнение можно считать объективным.

Безусловно, на статистику Клаудиньо влияют и изменение его позиции, и тактические метаморфозы Сергея Семака. Бразилец начинал в «Зените» на месте одной из двух «десяток» в паре с Малкомом, а в этом сезоне играет глубже. Но это не объясняет того, что в действиях бразильца много брака. По данным Рустат, Клаудиньо входит в топ-5 лиги по числу потерь на своей половине поля (33). А всего за 21 тур бразилец терял мяч 152 раза.

Визуальное впечатление от игры бразильца совпадает с тем, что замечают цифры. С прошлого года Клаудиньо перестал лезть в авантюрные обводки и реже восхищает болельщиков финтами. Кто-то скажет, что он стал практичнее из-за позиции и возросшего статуса в команде, кто-то — что ему просто скучно в чемпионате России.

Уход Малкома — главная причина?

Возможно, Клаудиньо просто устал. Все знают о его вспыльчивом характере — бразилец почти в каждом матче устраивает истерики по итогам спорных эпизодов. И стоит признать, Клаудиньо действительно часто бьют по ногам и не дают разбежаться. По заработанным фолам он идет на четвертом месте в лиге. А сколько еще нарушений правил не было зафиксировано? Ярчайший пример — матч первого круга между «Зенитом» и «Крыльями Советов», в котором Клаудиньо получил локтем по лицу от Рахмановича, однако арбитры полностью проигнорировали эпизод.

Бразилец мог зачахнуть и без Малкома. Не секрет, что они давно знают друг друга, вместе играли за разные команды и отлично взаимодействовали в «Зените». Клаудиньо неоднократно тепло отзывался о Малкоме, Малком — о Клаудиньо. Они много времени проводили вместе и до сих пор находятся на связи. Однако после отъезда прошлогоднего бомбардира в Саудовскую Аравию кудрявый хавбек загрустил. Разумеется, он продолжает тесно общаться с другими южноамериканцами «Зенита» — в частности, с Густаво Мантуаном, — но уход Малкома все равно повлиял на Клаудиньо.

Еще одна возможная причина спада — снижение мотивации. Но это касается не только его, а всего «Зенита». Выиграв пятое золото подряд, команда завершила гигантский этап — получила звезду на эмблему, а с ней и немаленькие премиальные. Сложно находить в себе новую мотивацию, когда на кону стоит все то же самое. Еврокубков все еще нет, а в России Клаудиньо всем уже все доказал. Наличие гражданства РФ здесь явно не имеет значения.

Надежда на возрождение

Уже по ходу этого сезона бразилец стал подавать сигналы о готовности уйти. Он редко дает интервью (разве что стерильные для пресс-службы), но, например, в декабре в Бразилии Клаудиньо произнес следующие слова на фоне слухов о своем возможном трансфере: «Для меня будет большой честью поиграть за “Палмейрас” или “Фламенго”, особенно если они заинтересованы в моих услугах. Так что, если переход произойдет, думаю, это будет хорошим вариантом продолжения карьеры».

Но пока Клаудиньо остается в «Зените», и с ним болельщики все еще связывают серьезные надежды. Зимой казалось, что скоро многое поменяется. Во-первых, он неплохо выглядел на сборах. Во-вторых, в Петербург переехал Артур — его давний знакомый по «Ред Булл Брагантино». Они не раз забивали с передач друг друга, а в мартовском матче с «Динамо» уже попытались воспроизвести гол из 2020 года после розыгрыша углового.

В-третьих, у Клаудиньо появилась новая девушка по имени Дуда, и она уже переехала в Россию. А новые отношения приносят новые эмоции, которых бразильцу явно не хватало в прошлом году.

Но пока полузащитник все еще далек от своей пиковой формы. Блеклый матч с «Крыльями Советов» — повод вновь поднять эту тему. Семак даже заменил Клаудиньо еще на 62-й минуте, чем, судя по картинке, футболист остался недоволен. Да, Сергей Богданович сделал эту перестановку из-за лимита, однако если бы игра бразильца его устраивала, то он пожертвовал бы кем-то другим. Значит, к Клаудиньо есть претензии и у тренерского штаба.

Вопрос в том, сколько Семак еще намерен ждать. Судя по всему, долго: тренер «Зенита» показывает, что даже в нынешнем состоянии бразилец превосходит условных Ахметова и Коваленко. Но все знают, что Клаудиньо может больше.