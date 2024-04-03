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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Сперцян не перейдёт в «Селтик», он интересен многим европейским топ-клубам — источник

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не перейдёт в «Селтик».

Краснодар
Селтик
Сперцян не перейдёт в «Селтик», он интересен многим европейским топ-клубам — источник | Источник: Чемпионат.com

Слухи об интересе шотландского клуба к армянскому игроку не соответствуют действительности, сообщает журналист и инсайдер Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, Сперцяном интересуются многие европейские топ-клубы. Решение по будущему футболиста будет принято в конце сезона-2023/2024.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и перебрался в основную команду летом 2021 года. В нынешнем сезоне армянин сыграл за южан 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя ассистами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

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