Роман Зобнин рассказал, почему не уехал играть в Европу

«Предложений конкретных не было. Или я просто о них не знаю. Были слухи, были разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале Zobnin Team.