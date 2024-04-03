Роман Зобнин рассказал, почему не уехал играть в Европу
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему не продолжил карьеру в европейском чемпионате.
Спартак
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему не продолжил карьеру в европейском чемпионате.
«Предложений конкретных не было. Или я просто о них не знаю. Были слухи, были разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале Zobnin Team.
Роман Зобнин играет в «Спартаке» с июля 2016 года, куда перешел из «Динамо». Контракт 30-летнего полузащитника действует до лета 2025 года.