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10:27 (мск), источник: Sport24

Роман Зобнин рассказал, почему не уехал играть в Европу

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему не продолжил карьеру в европейском чемпионате.

Спартак
Роман Зобнин рассказал, почему не уехал играть в Европе | Источник: Sport24

«Предложений конкретных не было. Или я просто о них не знаю. Были слухи, были разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», — сказал Зобнин в видео на YouTube-канале Zobnin Team.

Роман Зобнин играет в «Спартаке» с июля 2016 года, куда перешел из «Динамо». Контракт 30-летнего полузащитника действует до лета 2025 года.

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