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11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Карпин рассказал, что его семья будет жить в Эстонии

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подтвердил, что его семья будет жить в Эстонии.

Ростов
Россия
Главный тренер сборной России Карпин рассказал, что его семья будет жить в Эстонии | Источник: Чемпионат.com

Ранее об отъезде из России сообщала супруга тренера.

— Решили ли как-то историю с бытовыми вопросами в итоге?

 — Какими? Что семья будет в Эстонии? Ну да, давно уже всё решили.

— Сможете жить на расстоянии?

 — Ну да, пока собираемся так, — сказал Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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