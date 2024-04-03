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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Марцел Личка: матч со «Спартаком» особенный для «Динамо». Ничья нам не нужна

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

Спартак
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Марцел Личка: матч со «Спартаком» особенный для «Динамо». Ничья нам не нужна | Источник: Чемпионат.com

Игра 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

— Впереди у вас «Спартак», не забивший весной ни одного гола в РПЛ. Вы обращаете внимание на такие вещи?

 — Нет. Я не слежу за такими вещами. Единственное, что я хочу, — выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч.

— Вы как тренер ещё ни разу не играли со «Спартаком» вничью.

 — И хорошо. Лучше в следующем матче победить. Ничья нам не нужна, — сказал Марцел Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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