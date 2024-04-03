Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал, сколько денег тратит в месяц
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих финансовых тратах.
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих финансовых тратах.
— Сколько денег тратишь в месяц?
— Если брать не только себя, но и семью, то 300−400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.
— А если только на себя, не считая семью?
— Где-то 150 тысяч в месяц, — рассказал Глебов корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.