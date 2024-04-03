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11:44 (мск), источник: Sport24

Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал, сколько денег тратит в месяц

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих финансовых тратах.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

— Сколько денег тратишь в месяц?

— Если брать не только себя, но и семью, то 300−400 тысяч рублей. Естественно, на ребенка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.

— А если только на себя, не считая семью?

— Где-то 150 тысяч в месяц, — рассказал Глебов корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

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