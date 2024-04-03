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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уходите в другие команды». Карпин — российским игрокам, не попадающим в основу «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, отвечая на вопрос про лимит на легионеров, посоветовал российским игрокам, непопадающим в основу «Зенита», уходить в другие команды.

Ростов
Зенит
«Уходите в другие команды». Карпин — российским игрокам, не попадающим в основу «Зенита» | Источник: Чемпионат.com

«Я даже не заметил, что он работает или не работает. Как всё было, так и есть, грубо говоря. Естественно, в больших командах играет маленькое количество русских. Я считаю, что проблема не там. Окей, допустим, говорим о “Зените”, там играет мало русских. Мостовой, Караваев и вратарь.

Но проблема не в том, что они мало играют, проблема в том, что все остальные сидят там. Уходите в другие команды. Не будут играть в “Зените”, “Краснодаре”, “Спартаке”, будут в “Оренбурге”, в “Ростове” и ещё где-то. Просто у нас тогда будет сборная не из “Зенита”, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат!”.

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