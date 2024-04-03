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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Ростова» Байрамян: играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян высказался о 23-летнем бразильском нападающем Роналдо дос Сантосе.

Ростов
Хавбек «Ростова» Байрамян: играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту | Источник: Чемпионат.com

«У меня с детства кумир — Роналдо, Зубастик, всегда болел за него. Теперь, когда вижу в расписании на лечение фамилию Роналдо, а потом свою, меня это веселит. Играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту!» — приводит слова Байрамяна Metaratings.

Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести пять матчей за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Жёлто-синие по состоянию на сегодняшний день располагаются на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков по результатам 21 матча. В следующей игре внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с «Сочи» на домашней арене.

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