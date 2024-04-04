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01:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» перестал платить зарплату футболисту Промесу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» не платит зарплату нидерландскому нападающему Квинси Промесу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы недовольны тем, что в силу обстоятельств он не с командой, — сказал Малышев. — Какие-то санкции могут быть применены. По условиям контракта он не получает зарплату, если не с командой».

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

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