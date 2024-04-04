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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, почему РПЛ сменила исполнительного директора

Причинами смены исполнительного директора Российской Премьер-Лиги Сергея Чебана на Евгения Мележикова стали проблемы с подготовкой к матчам РПЛ, а также желание улучшить регламент турнира. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники.

Премьер-лига: таблица и календарь
Стало известно, почему РПЛ сменила исполнительного директора | Источник: Чемпионат.com

Отмечается, что функционал исполнительного директора лиги, который был при Сергее Чебане, по большей части сохранится. Что касается изменений, то речь идёт в первую очередь об улучшении регламента РПЛ. Также в обязанности Мележикова войдёт взаимодействие с клубами. В основном это будет операционная деятельность.

Накануне, 3 апреля, было объявлено, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором Российской Премьер-Лиги. С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021—2023 годах был генеральным директором клуба. Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года. Сообщалось также, что Сергею Чебану была предложена должность советника лиги.

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