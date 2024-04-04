Мележиков сообщил о задаче увеличить доходы РПЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Одной из задач Евгения Мележикова на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ) будет увеличение доходов организации. Об этом он рассказал ТАСС.

3 апреля Мележиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Чебана.

«Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях, — сказал Мележиков. — Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнерам, и над этим мы будем работать. Повышение доходов — одна из задач, это в интересах всех клубов».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Суммарная выручка клубов РПЛ по итогам 2023 года составила €1,050 млрд.

Мележикову 50 лет. С июня 2021 года он занимал пост генерального директора московского «Спартака», который покинул спустя два года. До этого с декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности «Спартака».