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11:12 (мск), источник: ТАСС

Мележиков сообщил о задаче увеличить доходы РПЛ

Суммарная выручка клубов РПЛ по итогам 2023 года составила €1,050 млрд.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Одной из задач Евгения Мележикова на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ) будет увеличение доходов организации. Об этом он рассказал ТАСС.

3 апреля Мележиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Чебана.

«Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях, — сказал Мележиков. — Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнерам, и над этим мы будем работать. Повышение доходов — одна из задач, это в интересах всех клубов».

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Суммарная выручка клубов РПЛ по итогам 2023 года составила €1,050 млрд.

Мележикову 50 лет. С июня 2021 года он занимал пост генерального директора московского «Спартака», который покинул спустя два года. До этого с декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности «Спартака».

С 2003 по 2013 год Мележиков работал в московском «Локомотиве», где занимал разные должности, включая пост вице-президента клуба.

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