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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки и тренерский штаб «Факела» посетили строящийся стадион клуба

Футболисты, тренерский штаб и персонал воронежского «Факела» посетили новый стадион клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Факела».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь

«Тренеры, игроки и административный штаб “Факела” посетили стадион на улице Маршака. Представители нашей команды лично оценили прогресс в строительстве будущей домашней арены и остались довольны увиденным. Уже совсем скоро этот стадион станет центром большого футбольного праздника», — написано в заявлении клуба.

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Ранее сообщалось, что на новом стадионе планируется начать сезон-2024/2025.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 21 матча. В 23-м туре чемпионата России воронежцы на выезде сыграют с московским ЦСКА в воскресенье, 7 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.

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