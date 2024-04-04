Игроки и тренерский штаб «Факела» посетили строящийся стадион клуба

«Тренеры, игроки и административный штаб “Факела” посетили стадион на улице Маршака. Представители нашей команды лично оценили прогресс в строительстве будущей домашней арены и остались довольны увиденным. Уже совсем скоро этот стадион станет центром большого футбольного праздника», — написано в заявлении клуба.