Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нигматуллин — об игре ногами вратарей РПЛ: Многие ошибаются, но это не потому что они плохо играют

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о действующих вратарях РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Нынешняя тенденция требует, чтобы вратарь играл ногами так же, как и 11-й полевой игрок. И многие действительно ошибаются, но это не потому что они плохо играют, просто современная тенденция футбола требует рискованных действий от вратаря и активной вовлеченности в комбинационные действия при начале атаки именно ногами. У меня на этот счет свое мнение: задача вратаря прежде всего — это обеспечивать неприкосновенность своих ворот, а любой риск — это всегда лишняя опасность привести гол. Для меня важно, как вратарь ловит мячи, как отбивает, как часто выручает свою команду, а не то, какие крутые передачи выдает. Я за то, чтобы вратари играли проще. Но это мое мнение, современная тенденция требует другого. Когда начинал я, требования были совсем другими и мы не так развивались в игре ногами. Я не скрою, что в свое время ногами играл очень посредственно, и Юрий Палыч Семин в “Локомотиве” просто запрещал отдавать назад», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В 22-м туре РПЛ в результате неудачной игры ногами вратарь «Зенита» Денис Адамов допустил грубую ошибку в матче с «Крыльями Советов» (1:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь