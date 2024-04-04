Андрей Ещенко: «Зенит» может продать Педро ещё дороже, чем Малкома | Источник: Чемпионат.com

Вчера, 3 апреля, 18-летний Педро оформил дубль в первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

— Новичок «Зенита» Педро — новый Малком?

— Ему 18 лет, а он уже так играет во взрослый футбол: умно и не жадничает. Посмотрите, как он назад бежит и отрабатывает. Хотя бразильцы любят бегать только вперёд.

— Его тоже смогут продать за € 60 млн?