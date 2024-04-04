Сорокин считает, что пиво еще может вернуться на футбольные стадионы
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дискуссия между Российским футбольным союзом (РФС) и органами власти о возвращении пива на стадионы будет продолжаться, поэтому продажа напитка на спортивных объектах еще может возобновиться. Такое мнение журналистам высказал советник президента РФС, глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.
«Бесспорно, на финансирование любого мероприятия, и Игры дружбы не исключение, возможность рекламы алкогольной продукции сказалась бы благосклонно, потому что это увеличивает спектр спонсоров, но сейчас ряд органов исполнительной власти высказали определенную позицию, и мы были вынуждены к ней прислушаться. Хочется надеяться, что эта дискуссия не остановится и мы вместе с российским футболом будем продолжать убеждать коллег, что ничего страшного в этом нет. Сама продажа не гигантский фактор в бюджете мероприятия и российского футбола, но это не может быть радикальным фактором. Реклама несет больший вес, но это, скорее, дань традиции создания атмосферы», — сказал Сорокин.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе 2023 года советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.