Сорокин считает, что пиво еще может вернуться на футбольные стадионы

«Бесспорно, на финансирование любого мероприятия, и Игры дружбы не исключение, возможность рекламы алкогольной продукции сказалась бы благосклонно, потому что это увеличивает спектр спонсоров, но сейчас ряд органов исполнительной власти высказали определенную позицию, и мы были вынуждены к ней прислушаться. Хочется надеяться, что эта дискуссия не остановится и мы вместе с российским футболом будем продолжать убеждать коллег, что ничего страшного в этом нет. Сама продажа не гигантский фактор в бюджете мероприятия и российского футбола, но это не может быть радикальным фактором. Реклама несет больший вес, но это, скорее, дань традиции создания атмосферы», — сказал Сорокин.