Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Галактионова в «Локомотиве» | Источник:

— Да возьмите Ивича, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову на встрече с тренером. Накануне, 3 апреля, состоялся матч второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород». С «Ахматом» железнодорожники сыграют 7 апреля.