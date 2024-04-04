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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Галактионова в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Михаила Галактионова в «Локомотиве».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Галактионова в «Локомотиве» | Источник: Чемпионат.com

— Кто мог бы возглавить «Локомотив» вместо Галактионова?

— Да возьмите Ивича, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» выразило поддержку Михаилу Галактионову на встрече с тренером. Накануне, 3 апреля, состоялся матч второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород». С «Ахматом» железнодорожники сыграют 7 апреля.

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