Мирослав Ромащенко покинул «Ахмат» после вылета из Кубка России

«В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба её принял. Думаю, это решение будет правильным, с учётом того, что остаётся девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдёт на пользу команде и за счёт новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжёлом сезоне», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.