Защитник «Зенита» Нино: Педро — очень талантливый и качественный игрок

«Могу сказать, что Педро — совершенно точно выдающийся, экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со “Спартаком”, он может сделать в любой момент. Очень талантливый, очень качественный молодой игрок. В его поколении в Бразилии есть очень яркие звёзды, такие как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов, которыми полна Бразилия. Уверен, что его ждёт большое будущее и что он принесёт очень много пользы “Зениту”, — передаёт слова Нино корреспондент “Чемпионата” Ульяна Лапшова.