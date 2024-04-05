Семак рассказал, как относится к играющим в Европе российским футболистам

— Я уже говорил об этом. Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то, место в стартовом составе, для кого-то выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком. То есть, сделать определенные ступенчатые шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать, думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться. А тогда, когда этот стимул уже пройден, когда человек, как тот же Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян — ему хороший шанс предоставился, он ярко провел время, уже, возможно перерос, потому что был один из лидеров «Динамо». Эти игроки действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но голословно кричать: «Уезжайте!» я тоже этого не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность, зачем ты это делаешь. Вот и все.