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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак рассказал, как относится к играющим в Европе российским футболистам

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак поделился мнением о футболистах, которые играют за рубежом. Он ответил, нужно ли уезжать в заграничный клуб или лучше оставаться в чемпионате России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Я уже говорил об этом. Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то, место в стартовом составе, для кого-то выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком. То есть, сделать определенные ступенчатые шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать, думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться. А тогда, когда этот стимул уже пройден, когда человек, как тот же Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян — ему хороший шанс предоставился, он ярко провел время, уже, возможно перерос, потому что был один из лидеров «Динамо». Эти игроки действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но голословно кричать: «Уезжайте!» я тоже этого не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность, зачем ты это делаешь. Вот и все.

— «Зенит» принял участие в уникальной благотворительной акции — все деньги с продажи билетов поступят пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Москве. Как вы относитесь к подобному жесту?

— Я не считаю этот жест уникальным. Это абсолютно нормально. Помогать и делать что-то хорошее, это нормально. В этом нет ничего выдающегося. Это то, что должен делать обычный нормальный человек или клуб в той ситуации, в которой мы находимся.

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