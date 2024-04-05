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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: на сто процентов уверены, что нас ждёт очень трудный матч с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Зенит
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Семак: на сто процентов уверены, что нас ждёт очень трудный матч с «Балтикой» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

— «Зениту» нужен раздражитель. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера?

— Насчёт раздражителя, я думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из её результатов предыдущих лет. Что касается игры, всегда игры даются сложно. Бывают у всех игры и хорошие, и плохие. Любой клуб, если посмотрите, европейский, российский, каким бы он ни был, проводит и хорошие матчи, и плохие, или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается.

Что касается «Балтики», то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли с «Балтикой» три раза: два раза — в Кубке и один — в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень этой команды. Команда очень хорошая, очень организованная, играет агрессивно, опасна на стандартных положениях. На 100% все уверены, что нас ждёт очень-очень трудный и сложный матч, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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