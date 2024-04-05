Семак: на сто процентов уверены, что нас ждёт очень трудный матч с «Балтикой» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

— «Зениту» нужен раздражитель. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера?

— Насчёт раздражителя, я думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из её результатов предыдущих лет. Что касается игры, всегда игры даются сложно. Бывают у всех игры и хорошие, и плохие. Любой клуб, если посмотрите, европейский, российский, каким бы он ни был, проводит и хорошие матчи, и плохие, или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается.