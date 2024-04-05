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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак заявил, что Марио Фернандес не примет участие в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии своей команды в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

Зенит
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Семак заявил, что Марио Фернандес не примет участие в матче с «Балтикой» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у кого есть те или иные небольшие повреждения или которые чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. По их участию примем решение завтра, к их числу относится и Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут играть, это Марио Фернандес. В ближайшее время по нему информацию дадим точно», — передаёт слова Cергея Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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