Источник: сумма отступных в контракте Осинькина с «Крыльями» — 100 млн рублей | Источник: Чемпионат.com

Так, за выкуп главного тренера самарской команды претендентам придётся заплатить 100 миллионов рублей, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, у «Крыльев Советов» и «Локомотива» есть «джентельменская» договорённость, что московский клуб не будет забирать у них тренера, погасив сумму отступных.