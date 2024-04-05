Геннадий Орлов назвал двух тренеров РПЛ, которые лучше всех подготовили свои команды зимой

«Вот сейчас бесспорный лидер по игре в РПЛ — “Ростов”. Очень интересно, как долго они продержатся? Но играют изумительно — и зрелищно, и результативно. И Песьяков стал меньше ошибаться, играя ногами. Сколько он “привозил” осенью? Но Карпин — настоящий тренер. А вторым я бы назвал Рахимова. Вот эти два тренера провели зимний период с огромной пользой. И посмотрите, как у них мотивированы футболисты, и как играет одна и другая команда. “Ростов” и “Рубин” весной выделяются. “Краснодар” совсем не так играет, хотя и находится на первых местах. “Зенит” тоже нестабилен: пока ещё не набрал, но набирает форму», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.