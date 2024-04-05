Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Центральная игра тура «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

После 21 матча в чемпионате России лидирует «Зенит» с 41 очком. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 40 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 очков).