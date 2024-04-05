Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 23-го тура РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Левников назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» | Источник: Спорт-Экспресс

Центральная игра тура «Динамо» — «Спартак» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 7 апреля. Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников.

6 апреля (суббота)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Мартынов.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Хральцов.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

7 апреля (воскресенье)

ЦСКА — «Факел»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Анатолий Цветнов.

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Олег Соколов.

После 21 матча в чемпионате России лидирует «Зенит» с 41 очком. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 40 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38 очков).

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь