Форвард «Локо» Глушенкова заявил, что для жизни ему бы хватило полмиллиона рублей в месяц | Источник: Чемпионат.com

— Сколько тратишь ты?

— Да я не знаю.

— Просто не считаешь?

— Никогда.

— А сколько бы тебе хватило?

— Это с шоппингом вместе? Тысяч пятьсот бы, я думаю, хватило. В месяц? Ну да, — сказал Глушенков в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».