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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарема Салихова: Федуна не поздравили те, кто пришёл в «Спартак» на всё готовое

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили её мужа с днём рождения.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Зарема Салихова: Федуна не поздравили те, кто пришёл в «Спартак» на всё готовое | Источник: Чемпионат.com

— «Спартак» опять не поздравил Леонида Федуна с днём рождения. Не огорчает ли это?

— Это говорит лишь о масштабе личности новых управленцев. Игроки, сотрудники и бывшие тренеры по-прежнему благодарны Леониду Арнольдовичу и отправили свои поздравления. Не поздравили те, кто именуются руководством и прячутся за вывеской «Лукойла». Но «Лукойл» — это Алекперов и те, кто стояли у основания компании, а не те, кто пришёл на всё готовое в «Спартак». Примазаться к великому многие горазды. Время покажет, что они оставят после себя, в каком виде будет «Спартак» после их правления, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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