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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Это ненормально». В Казахстане оценили назначение Адиева в российский клуб

Ветеран футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о назначении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева в «Ахмат», который выступает в российской премьер-лиге (РПЛ).

Казахстан
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: КФФ

Специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Накануне предыдущий рулевой «Ахмата» Мирослав Ромащенко подал в отставку. Он с августа 2023 года возглавлял российский клуб.

«В мировом футболе никогда не было совмещения. На мой взгляд — это неправильно. Есть закономерность — совмещение постов в клубе и сборной — эффективная на юношеской сборной. И только на низком уровне. Это можно делать только в том случае, когда есть базовый клуб для сборной. Спросите у любого специалиста, это ненормально. Как он будет разделять команды. Это не приносит результата. Тем более что команды разные. Мы должны искать своего тренера, ведь своя рубашка ближе к телу. Если Адиев будет совмещать, то может потерять место и там, и там. Нельзя бросать команду, даже на две недели. Это точно будет во вред нашей сборной. Если бы он нашел клуб в Казахстане и сделал его базовым, то можно было еще рассмотреть», — отметил Есмагамбетов.

Добавим, что Адиев с 2022 года тренирует сборную Казахстана. Национальная команда под его руководством выиграла свою группу в Лиге наций, выйдя в дивизион B, а также до последнего боролась за путевку на Евро-2024. Ранее Адиев в качестве ассистента уже работал в «Ахмате». «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21 тура.

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