В РПЛ приехал тренер, нашумевший в Европе! Но его прошлый опыт в России — боль

Ахмат назначил главным тренером Магомеда Адиева, работа в РПЛ в Анжи, сборная Казахстана, Терек | Источник: Чемпионат.com

Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата». 46-летний специалист возвращается в Российскую Премьер-Лигу, чтобы помочь команде из родного города остаться в элитном дивизионе. После поражения в Кубке России от «Оренбурга» «Ахмат» покинул Мирослав Ромащенко. Получится ли у Адиева, шумевшего в отборе Евро-2024 с Казахстаном, успешно выполнить задачу? А мы вспоминаем первый опыт работы специалиста в РПЛ.

Отметим, что игровая карьера Адиева связана с «Ахматом». Ещё когда команда называлась «Терек», Магомед выступал за неё дважды: в сезоне-2004, а затем с 2006 по 2008 год. В 2004-м Адиев выиграл Кубок России вместе с грозненцами — единственный большой трофей в истории клуба. Уже будучи тренером, он впервые оказался в РПЛ в 2011 году. Адиев вошёл в штаб нижегородской «Волги» и поработал с Дмитрием Черышевым, а затем — с Гаджи Гаджиевым. С 2013-го по 2017-й Магомед возглавлял «Терек-2», а в 2018 году вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Он трудился в штабах Игоря Ледяхова и Михаила Галактионова.

Магомед Адиев в «Ахмате» | Источник: РИА "Новости"

В июне 2018-го Адиев получил главный на тот период вызов в тренерской карьере — возглавить «Анжи». Однако махачкалинцы переживали серьёзные финансовые проблемы, из-за чего перед клубом стояла одна задача — выступить достойно. Хотя вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов уверял, что «будущее команды не безнадёжно». А Адиев после неудачных матчей не скидывал всё на проблемы с финансами.

Например, после поражения от «Спартака» (0:1) он критиковал арбитров, отмечая, что «наверное, судьи тоже думают, что мы уже банкроты». А после игры с «Уфой» (0:3) заявлял, что проблемы с деньгами не могут стать причиной такого результата. В общем, Магомед не давал команде расслабиться и искать оправдания.

В ноябре 2018 года Адиев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказывал о проблемах с зарплатой: «В августе говорил, что последнюю зарплату получал ещё во время работы в “Ахмате”. Что-нибудь изменилось? Нет, ничего. Получил только те премии, о которых уже сказал. Как в такой ситуации мотивировать футболистов? Проговаривать нужно многие вещи, но вернёмся к вопросу о настрое. Я сам должен быть готов. Если я не готов — у меня и слов никаких для ребят не будет. У нас постоянно идут беседы. Самый трудный период был перед ЦСКА. Каждый день собирались, общались индивидуально со всеми. Основной посыл, что мы — команда. Что бы ни происходило, мы футболисты. Приводил им свои примеры. Пытался донести, что, если предать футбол, он очень сильно за это накажет. Раньше говорил, что они играют за своё имя. В последнее время это работает хуже, и я начал говорить, что они играют за своё будущее. Если будут в порядке, этим самым или команде помогут, или сами уедут в другой клуб».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Анжи» в итоге покинул РПЛ по итогам сезона, заняв 15-е место. Махачкалинцы при всех проблемах умудрились одержать пять побед (в том числе над «Зенитом» и «Динамо») и шесть раз сыграть вничью. «Анжи» отправился даже не в ФНЛ, а в ПФЛ. Вот настолько большой масштаб финансовых проблем был в Махачкале.

После встречи 21-го тура с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал в отставку, но её не приняло руководство. «Поговорю с ним. Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру», — отмечал президент «Анжи» Осман Кадиев. После матча 23-го тура с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором махачкалинцы уступили со счётом 0:5, Адиев выдал одну из мощнейших пресс-конференций РПЛ 2010-х.

На слова поддержки журналиста в адрес махачкалинцев тренер выступил с большой речью, подкрепляя её наглядным примером с водой и стаканом: «Огромное спасибо вам. Мне действительно приятны ваши слова. Я бы перед таким болельщиком, как вы, в вашем лице перед всеми болельщиками, кто сегодня пришёл на стадион, попросил бы извинений, потому что мы сегодня не соответствовали вашим словам. Ваши слова настолько высоки, мы сегодня не были на этом уровне.



Но я здесь смог бы защитить своих парней. Я их понимаю, я их понимаю… Когда их кормят “сегодня”, “завтра”, “послезавтра”, вы понимаете? Дни проходят и проходят, им что-то обещают, но абсолютно ничего не делается. Я на флеш-интервью сказал и здесь могу показать: видите этот стакан? Ну ничё не льётся [переворачивает стакан на столе]. Чтобы полилось отсюда, надо открыть [берёт бутылку и наливает в стакан воды], что-нибудь туда налить, вы понимаете? И тогда это содержимое польётся. Но команда пуста. Она не может жить одними разговорами, туда надо что-то заправлять. Я это давно пытаюсь донести, что рано или поздно эти срывы наступят.



Да, я тоже эту неделю был не на уровне, если не смог команду эмоционально правильно подвести к игре. Если я работаю, то это моя проблема. Конечно, в оставшиеся дни до следующего матча мне предстоит огромнейшая работа, чтобы вернуть правильное состояние, настрой, что мы остаёмся футболистами и у нас есть семь игр, мы должны быть состоятельными. Опять надо всё это возвращать.



Но почему мною сделано это заявление? Потому что я видел, что уже в некоторых местах я как тренер не покрываю эту разницу. Если я её не покрываю, то хочу быть честен перед своей командой и болельщиками. Раз сказано, надо доработать. Конечно, приложу усилия и надеюсь, что у меня что-то получится. Спасибо вам большое».

Сильнейшие слова!

Первый заход Адиева в качестве главного тренера клуба РПЛ оказался неудачным. Он покинул «Анжи» по окончании сезона, после чего в октябре 2019-го оказался в «Ахмате» всего на 10 дней. Затем — «Чайка» из Песчанокопского (2019−2021), переезд в Казахстан, работа в карагандинском «Шахтёре» (2021−2022) и классный опыт в казахстанской национальной команде.

Кстати, Адиев не уходит из сборной, а будет совмещать пост вместе с работой в «Ахмате». В пятницу, 5 апреля, Магомеда уже представили грозненским футболистам. Сохранить «Ахмат» в РПЛ по итогам сезона будет проще, чем работать в терпящем бедствие «Анжи». Однако перед специалистом всё равно стоит серьёзный вызов. Но, учитывая его результаты в Казахстане, «Ахмат» получил крутого специалиста.