В «Оренбурге» заявили, что прорыв дамбы в Орске не скажется на матче РПЛ с «Рубином»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Прорыв дамбы в Орске не скажется на проведении матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Об этом ТАСС заявил спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

«У нас все в порядке. Такое периодически бывает, чуть больше, чуть меньше, каждый год, — сказал Андреев. — На матче с “Рубином” это никак не скажется, это низины подтопило, город живет в штатном режиме. У игроков и персонала клуба ничего не пострадало из имущества».