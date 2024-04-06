«У них пуповидная связь». Гурцкая — о Карпине и капитане «Ростова» Глебове

«Глебов в топ-лиге Европы? Не знаю, это надо смотреть, как будет Глебов жить без Валерия Георгиевича. Всё-таки мне кажется, что у них есть какая-то пуповидная связь между собой. Я не знаю. Очень хорошо отношусь к Глебову, считаю, что он хороший игрок, сильно прогрессирует. Ему нужен тренер, который будет иметь бешеный авторитет», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале спортивного журналиста Михаила Моссаковского.