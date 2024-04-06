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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«У них пуповидная связь». Гурцкая — о Карпине и капитане «Ростова» Глебове

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о капитане «Ростова», игроке сборной России по футболу Даниле Глебове.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
«У них пуповидная связь». Гурцкая — о Карпине и капитане «Ростова» Глебове | Источник: Чемпионат.com

Гурцкая прослеживает тесную связь футболиста с главным тренером «Ростова» и российской национальной командой Валерием Карпиным.

«Глебов в топ-лиге Европы? Не знаю, это надо смотреть, как будет Глебов жить без Валерия Георгиевича. Всё-таки мне кажется, что у них есть какая-то пуповидная связь между собой. Я не знаю. Очень хорошо отношусь к Глебову, считаю, что он хороший игрок, сильно прогрессирует. Ему нужен тренер, который будет иметь бешеный авторитет», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале спортивного журналиста Михаила Моссаковского.

В нынешнем сезоне Данил Глебов принял участие в 21 матче за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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