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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов».

Урал
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Бевеев, Итало, Кики, Аюпов, Сиссе, Ионов, Ишков, Каштанов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Горшков, Витюгов, Ежов, Ороско, Салтыков, Рахманович.

В данный момент «Крылья» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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