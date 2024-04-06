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15:28 (мск), источник: ТАСС

«Факел» продлил контракт с главным тренером Ташуевым

Специалист возглавляет команду с сентября 2023 года.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

ТАСС, 6 апреля. Воронежский футбольный клуб «Факел» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках контракта не сообщается.

Специалист возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) команда занимает 11-е место после 21 сыгранного матча с 26 очками.

Ташуеву 65 лет. В России он ранее возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

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