ТАСС, 6 апреля. Воронежский футбольный клуб «Факел» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках контракта не сообщается.

Специалист возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) команда занимает 11-е место после 21 сыгранного матча с 26 очками.