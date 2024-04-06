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16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар».

Пари Нижний Новгород
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Матч начнётся в 16:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Марадишвили, Майга, Боселли.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

После 21 матча чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 3-м туре. В том противостоянии «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Эдуард Сперцян.

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