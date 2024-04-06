«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 16-й минуте счет открыл полузащитник самарцев Амар Рахманович. На 41-й минуте счет сравнял нападающий Алексей Каштанов. На 61-й минуте у хозяев был удален защитник Итало. На 79-й Рахманович реализовал пенальти и оформил дубль.