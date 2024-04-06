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19:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

4:3 в Нижнем! Мусаев снова сделал «Краснодар» зрелищным — даже слишком

«Быки» минимум на один день вернулись на первое место.

Пари Нижний Новгород
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
4:3 в Нижнем! Мусаев снова сделал «Краснодар» зрелищным — даже слишком | Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» находится в удивительном положении: на финальном отрезке сезона мы наблюдаем, как после смены главного тренера перестраивается претендент на золото. Уникальное сочетание обстоятельств. Премьерный матч «Краснодара» оставил много вопросов к Мураду Мусаеву — как по выбранной схеме, так и по содержанию игры. Но к встрече в Нижнем в состав «быков» вернулся Оласа, и команда отошла от расстановки с тремя центральными защитниками, перейдя на атакующие 4−3−3. Как следствие, на лавку присел Кайо.

Команда Сергея Юрана понесла существенную потерю: трехматчевую дисквалификацию схлопотал Гоцук — капитан, лидер и стержневой игрок. На этот раз нижегородцы обошлись без картонной версии своего защитника, а Кирилл отправился в клубный магазин раздавать автографы, причем росчерки он оставлял на красных карточках. Прекрасная нижегородская самоирония. Заменить Гоцука в центре обороняющейся тройки был призван Глущенков. Динамовский воспитанник этой зимой вернулся в Россию из Белоруссии и в весенних матчах провел на поле всего лишь минуту.

Матч для Глущенкова начался чудовищно: Сперцян закручивал мяч в сторону ворот, и новичок «Пари НН» головой срезал его в свои ворота. Тут же хозяева получили еще один удар: Кади со своей половины поля забросил мяч за спину защитникам, и остановить Кордобу у них не было никаких шансов. Не прикладывая каких-то сверхусилий, «Краснодар» получил солидное преимущество в два мяча. И что еще интересно, при Ивиче «быки» вообще не забивали в первые 15 минут, а при Мусаеве сделали это и в Черкизове, и в Нижнем.

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Был еще момент на 18-й минуте, когда Нигматуллин потащил сложный удар Кордобы после углового. По тому, как началась игра, вроде бы проходной эпизод, но после этого сюжет начал меняться. «Пари НН» был вынужден действовать первым номером, что для команды Юрана непривычно и нехарактерно. Более того, из-за травмы пришлось менять нацеленного на ворота Марадишвили. Однако вопреки всему хозяева забрали центр поля, добавили в агрессии и пошли отыгрываться. Важный гол забил Калинский — подключился вторым темпом и плотным ударом вогнал мяч в угол.

Хозяева сразу воодушевились и сравняли после стандарта: Трошечкин с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку. Кстати, в том эпизоде с автором гола играл Волков — болезненное напоминание об упущенной победе над «Рубином» в матче месячной давности.

После перерыва соперники вернулись к исходным ролям. Поймавший кураж «Нижний» переключился на более привычную игру от обороны с контратаками, и теперь уже гостям нужно было задавать тон игре. И по графику «два через два» пришел черед «Краснодара» забивать: вышедший на замену Са головой по немыслимой дуге отправил мяч в перекладину, а на добивании первым оказался Кордоба.

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А еще через 10 минут Сперцян перехитрил Нигматуллина со штрафного, пробив не над стенкой, а во вратарский угол.

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Оставалось 10 минут основного времени, но даже эти «+2» не обеспечили «Краснодару» спокойную концовку. Кухарчук один мяч отыграл, добавив этому матчу еще и огненную концовку. «Пари НН» давил, Нигматуллин приходил на угловой, «Краснодар» суетился и паниковал, но все же сохранил победу. 3:4 — таким получилось противостояние команд, которые в первой части сезона пропускали меньше всех.

Победа «Краснодара» с большими оговорками, но недооценивать ее точно нельзя. Во-первых, в 2024 году краснодарцы вообще еще не выигрывали. Во-вторых, в этом сезоне в РПЛ «Пари НН» на своем поле проиграл только один раз — «Зениту». В-третьих, команда Мусаева вернулась на первое место. Да, «Зенит» после домашнего матча с «Балтикой», скорее всего, подвинет черно-зеленых, но тут важнее другое. Уже в следующую субботу в Краснодаре пройдет битва лидеров, и перед ним у «Зенита» уже точно не будет существенного отрыва.

Олег Кошелев

Пари Нижний Новгород
3:4
Первый тайм: 2:2
Краснодар
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