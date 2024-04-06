Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром» | Источник: Спорт-Экспресс

Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обращается в сторону идущего впереди него резервного арбитра Игоря Панина в подтрибунном помещении.

«Судьи боятся всего, *****! Там второй наступ был! Че вы боитесь, *****?! Это вторая желтая “Краснодару”! Так и будет футбол, *****, загнивать. Посмотрите, *****, повтор на планшете. Опоссумы, *****!» — сказал Юран.