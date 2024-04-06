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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран резко высказался о работе судей в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

Пари Нижний Новгород
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Юран нецензурно оценил работу арбитров в матче «Пари НН» с «Краснодаром» | Источник: Спорт-Экспресс

Журналист «Известий» Алексей Фомин опубликовал видео, на котором Юран с использованием ненормативной лексики обращается в сторону идущего впереди него резервного арбитра Игоря Панина в подтрибунном помещении.

«Судьи боятся всего, *****! Там второй наступ был! Че вы боитесь, *****?! Это вторая желтая “Краснодару”! Так и будет футбол, *****, загнивать. Посмотрите, *****, повтор на планшете. Опоссумы, *****!» — сказал Юран.

После матча с нижегородцами «Краснодар» с 43 очками вышел на первое место в чемпионате России, обойдя «Зенит» (41), у которого еще одна игра в запасе. У «Пари НН» 28 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.

Пари Нижний Новгород
3:4
Первый тайм: 2:2
Краснодар
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