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22:30 (мск), источник: РБК

Гол Роналдо принес клубу Карпина ничью в матче с худшей командой РПЛ

Встреча «Ростова» и «Сочи» завершилась со счетом 2:2. Бразильский форвард Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе из болгарского «Левски», забил дебютный гол в России.

Ростов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Гол Роналдо принес клубу Карпина ничью в матче с худшей командой РПЛ | Источник: РБК

Футболисты «Ростова» сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Егор Голенков (1-я минута) и Роналдо (45+5). У гостей отличились Кирилл Кравцов (7) и Сауль Гуарирапа (35).

23-летний Роналдо забил дебютный гол в составе «Ростова». Бразилец, полное имя которого Роналдо Сезар Соарес дос Сантос, перешел в российский клуб из болгарского «Левски» в январе.

Подопечные Валерия Карпина набрали 31 очко и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками расположился на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 14 апреля в гостях сыграет с воронежским «Факелом», «Сочи» днем ранее примет московский «Спартак».

Ростов
2:2
Первый тайм: 2:2
Сочи
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