«Ждал этот момент, я рад и горд». Сперцян — о 100-м матче за «Краснодар»

«Конечно, я ждал этот момент, потому что это всё равно родной клуб, где ты вырос. И когда ты был маленький, ты смотрел, что кто-то добивается этой отметки в 100 игр. И это была тоже одна из… Как правильно сказать, мечта была сыграть 100 игр. И, конечно, я рад и горд. И самое главное, что сегодня победили», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.