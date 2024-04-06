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22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ждал этот момент, я рад и горд». Сперцян — о 100-м матче за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о 100-м матче за клуб.

Краснодар
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
«Ждал этот момент, я рад и горд». Сперцян — о 100-м матче за «Краснодар» | Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 6 апреля, «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в выездном матче Российской Премьер-Лиги со счётом 4:3. Сперцян отметился забитым мячом.

«Конечно, я ждал этот момент, потому что это всё равно родной клуб, где ты вырос. И когда ты был маленький, ты смотрел, что кто-то добивается этой отметки в 100 игр. И это была тоже одна из… Как правильно сказать, мечта была сыграть 100 игр. И, конечно, я рад и горд. И самое главное, что сегодня победили», — сказал Сперцян в интервью клубной пресс-службе.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Пари Нижний Новгород
3:4
Первый тайм: 2:2
Краснодар
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