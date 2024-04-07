Матч «Динамо» — «Спартак» и еще три игры продолжат программу 23-го тура РПЛ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Программа 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Факел», «Зенит» — «Балтика», «Ахмат» — «Локомотив» и «Динамо» — «Спартак».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 23, 7.04.2024, 19:30 Динамо - Спартак -

Центральным матчем тура станет московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. «Спартак» располагается на седьмой позиции, в активе красно-белых 32 очка. Команды в этом сезоне трижды играли друг с другом. В первой части чемпионата сильнее оказались красно-белые (1:0). Также соперники обменялись победами в матчах группового этапа Фонбет — Кубка России. На своем поле «Динамо» выиграло со счетом 3:0, в гостях уступило (1:4).

На неделе оба клуба провели встречи в плей-офф Кубка России. 2 апреля бело-голубые в гостях победили «СКА-Хабаровск» (2:1) в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов», красно-белые днем позднее в Москве уступили петербургскому «Зениту» (1:2) в первой встрече полуфинала «пути РПЛ». Следующим соперником «Динамо» в «пути регионов» станет «Оренбург», матч состоится 17 апреля. В тот же день на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге пройдет ответная встреча между «Спартаком» и «Зенитом».

Чемпион СССР 1979 года в составе «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что фаворита в московском дерби нет, так как обе команды не отличаются стабильностью. «У нас все команды играют не очень стабильно, — сказал он ТАСС. — Поэтому говорить о каких-то фаворитах нет смысла. Все покажет игра, кто как подготовился, у кого и какие проблемы будут с составом. Но это уже работа тренера».

Нападающий бело-голубых Федор Смолов считает, что в «Динамо» перед матчем микроклимат лучше, чем в «Спартаке». «Но так или иначе, “Спартак” — это сильный соперник, — сказал Смолов, комментарий которого приводит “Спорт-Экспресс”. — Дерби — это всегда отдельный вид матчей. В матче Кубка России нам удалось победить, что положительно на нас сказалось. Но, честно вам скажу, сильнее раздражителя для “Динамо”, чем “Спартак”, нет. Не буду этого скрывать, поэтому ждем матча. Тем более в осенней части сезона мы матчи с ними сыграли не лучшим образом».

«Спартак» по-прежнему не может рассчитывать на нидерландского нападающего Квинси Промеса. Лидер команды был задержан в аэропорту Дубая после сборов и не принимал участия в матчах после возобновления сезона. Красно-белые подходят к игре 23-го тура с трехматчевой безголевой серией в РПЛ (0:0 — с «Зенитом» и «Уралом», 0:2 — с «Факелом»). «Динамо» в прошлом туре дома уступило «Ростову» со счетом 1:4, прервав серию из 11 матчей без поражений в чемпионате.

«Зенит» попробует вернуть лидерство

Также в воскресенье «Зенит» дома встретится с калининградской «Балтикой», матч начнется в 16:30 мск. Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб направит все заработанные от игры средства на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус сити холле». «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» с 17 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. Игра первой части чемпионата России в Калининграде завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0. Также команды играли друг с другом в матчах группового этапа Кубка России: «Зенит» победил дома (2:1) и уступил на выезде (0:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в команде ожидают тяжелой игры против «Балтики». «У нас нет никаких иллюзий, мы уже три раза играли с “Балтикой” в этом сезоне, — сказал Семак журналистам. — Прекрасно понимаем уровень этой команды, она очень хорошо организованная, играет агрессивно, опасна на стандартных положениях. На сто процентов уверены, что нас ждет сложный матч».

В первом матче игрового дня ЦСКА примет воронежский «Факел», встреча начнется в 14:00 мск. Накануне воронежский клуб продлил контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым, детали соглашения не разглашаются. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Факел» с 26 очками располагается на 11-й позиции. ЦСКА в этом сезоне ни разу не выиграл у «Факела», команды встречались трижды — два раза в кубке страны (0:2, 1:1) и один раз в чемпионате (1:1).

Также в воскресенье столичный «Локомотив» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 16:30 мск. «Ахмат» проведет первый матч после назначения на пост главного тренера команды Магомеда Адиева, который сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. Грозненская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 21 матче. После возобновления сезона она одержала две победы и потерпела три поражения во всех турнирах. «Локомотив» с 33 очками располагается на шестой позиции, железнодорожники еще ни разу не победили после зимнего перерыва, трижды сыграв вничью и дважды проиграв. По итогам заключительного матча с екатеринбургским «Уралом» (0:1) в Кубке России главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что инициирует встречу с руководством клуба.