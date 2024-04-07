«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал второй гол «Сочи», который был забит в ворота ростовской команды в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал второй гол «Сочи», который был забит в ворота ростовской команды в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.
Встреча прошла 6 апреля 2024 года в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась ничейным результатом — 2:2.
«Не сложилось ли впечатление, что при втором голе был фол? Мне показалось, что да, что фол. Толку-то от того, что мне кажется, вы же сами всё знаете. Что толку говорить. Был точно такой же момент только на бровке с Сако, когда он упал. Когда он не упал, видимо, надо падать, тогда будут свистеть. В голе он не упал, хотя его подтолкнули, поэтому мяч в колено попал, — нормально всё», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке.