«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи»

«Не сложилось ли впечатление, что при втором голе был фол? Мне показалось, что да, что фол. Толку-то от того, что мне кажется, вы же сами всё знаете. Что толку говорить. Был точно такой же момент только на бровке с Сако, когда он упал. Когда он не упал, видимо, надо падать, тогда будут свистеть. В голе он не упал, хотя его подтолкнули, поэтому мяч в колено попал, — нормально всё», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.