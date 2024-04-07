Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.04
ПСЖ
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
6.04
Эмполи
Торино
32
Футбол. Премьер-лига
6.04
Ростов
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
6.04
Брайтон
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
6.04
Боруссия Д
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
6.04
Рома
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
6.04
Ланс
Гавр
11
Футбол. Зарубежный
6.04
Астон Вилла
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
6.04
Эвертон
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
6.04
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
6.04
Лутон Таун
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
6.04
Вулверхэмптон
Вест Хэм
12
Футбол. Премьер-лига
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
Футбол. Зарубежный
6.04
Кельн
Бохум
21
Футбол. Зарубежный
6.04
Фрайбург
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
6.04
Хайденхайм
Бавария
32
Футбол. Зарубежный
6.04
Майнц
Дармштадт
40
Футбол. Зарубежный
6.04
Унион Б
Байер
01
Футбол. Первая лига
6.04
КАМАЗ
Волгарь
22
Футбол. Зарубежный
6.04
Милан
Лечче
30
Футбол. Первая лига
6.04
Акрон
Торпедо
21
Футбол. Первая лига
6.04
Ленинградец
Алания
33
Футбол. Зарубежный
6.04
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
24
Футбол. Премьер-лига
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Первая лига
6.04
Тюмень
Шинник
02
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
6.04
Урал
Крылья Советов
12
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал второй гол «Сочи», который был забит в ворота ростовской команды в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.

Ростов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
«Видимо, надо падать, тогда будут свистеть». Карпин — о втором голе «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла 6 апреля 2024 года в Ростове‑на‑Дону. Она завершилась ничейным результатом — 2:2.

«Не сложилось ли впечатление, что при втором голе был фол? Мне показалось, что да, что фол. Толку-то от того, что мне кажется, вы же сами всё знаете. Что толку говорить. Был точно такой же момент только на бровке с Сако, когда он упал. Когда он не упал, видимо, надо падать, тогда будут свистеть. В голе он не упал, хотя его подтолкнули, поэтому мяч в колено попал, — нормально всё», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Ростов
2:2
Первый тайм: 2:2
Сочи
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь