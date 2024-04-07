Дзюба второй раз подряд не попал в заявку «Локомотива» на матч

Об этом сообщает «Матч ТВ».

7 апреля «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Дзюба пропустил три последних матча команды. Он не попал в заявку на игру Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:1) и кубковый поединок против «Урала» (0:1).

«Железнодорожники» вылетели из розыгрыша Кубка России. В чемпионате страны москвичи, набрав 33 очка, делят с ЦСКА и «Крыльями Советов» четвертое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.